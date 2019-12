Roma: una militare si uccide nella stazione Flaminio, era originaria del casertano

- La giovane militare dell'Esercito che si è suicidata nella stazione Flaminio della linea A metropolitana di Roma è Caterina Gloriosa, originaria della provincia di Caserta ed esattamente di Vitulazio. La militare era in servizio di prevenzione all'interno della stazione di piazza del Popolo e si è tolta la vita in bagno con una delle armi di ordinanza, pochi minuti prima delle 9. Sul posto sono intervenuti tra gli altri la Polizia, i Carabinieri e gli ufficiali dell'Esercito. La stazione Flaminio a partire delle 8:50 circa è stata chiusa al servizio passeggeri per i rilievi del caso. Inizialmente il personale intervenuto nell’immediato ha cercato anche di rianimare la donna ma non c’è stato niente da fare, il colpo d’arma da fuoco è stato fatale.(Rer)