Segre: Casellati, attacchi vili, offesa la nostra storia

- E’ compito delle Istituzioni parlamentari “dare un primo e fondamentale esempio di come la dialettica politica non debba mai degenerare in una eccessiva e improduttiva conflittualità. Altrimenti, con quale autorevolezza potremmo contrapporre i valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto per ogni forma di diversità ai sempre più frequenti casi di incitamento all'odio o di intolleranza che si registrano nella società reale e in quella digitale?”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Uno dei casi più evidenti e dolorosi è certamente quello relativo agli attacchi e agli insulti rivolti di recente alla senatrice Liliana Segre, alla quale rinnovo la stima e la solidarietà mia e di tutti i senatori - ha continuato -. Ho aderito con viva soddisfazione alla proposta di una sua ideale candidatura al Premio Nobel per la pace. Colpire lei è stato ancora più vile. Perché oltre ad un inaccettabile attacco personale, si è offesa e si è vilipesa la nostra storia, la nostra memoria. Senza il ricordo degli errori e degli orrori del passato non avremmo costruito l'Italia repubblicana, non avremmo costruito l'Europa, non avremmo costruito il nostro presente democratico e non potremmo mai edificare un futuro di progresso e di libertà. Su questi temi è evidente che voi giornalisti giocate un ruolo fondamentale per descrivere e raccontare il Paese reale”, ha concluso.(Rer)