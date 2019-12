Lombardia: Mazzali (Fd'I), approvato stanziamento 100mila euro per progettazione tangenziale di Goito (Mn)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un emendamento al bilancio di previsione che prevede uno stanziamento di 100mila euro per la progettazione della tangenziale di Goito, in provincia di Mantova, con primi firmatari Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d'Italia e il consigliere Andrea Fiasconaro del Movimento 5 stelle. "Sono molto soddisfatta perché la tangenziale di Goito è una struttura di fondamentale importanza per il territorio mantovano e necessita di uno studio approfondito per aggiornare la sua programmazione rimasta ferma da troppi anni. - spiega Mazzali - sottolineando che la goitese è la strada più trafficata e pericolosa del mantovano, basta ricordare che a inizio dicembre 2019 si sono verificati tre incidenti in tre giorni, uno purtroppo mortale. Ringrazio Regione Lombardia che ha dimostrato, come sempre, di avere a cuore le strutture viabilistiche del suo territorio e quindi la sicurezza dei cittadini”. (Com)