Bce: Castaldo, con Panetta Italia nel board

- Il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, ha espresso le sue congratulazioni al direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, appena eletto dall'Eurocamera, con un voto "quasi plebiscitario", membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. "L'Italia sarà presente nel board della Bce con un professionista di grande levatura, una figura di riconosciuta competenza nel settore bancario e finanziario", ha dichiarato Castaldo in una nota. "Le sfide aperte sul tavolo della nuova governance della Bce sono diverse e ambiziose: dal cambiamento climatico alle criptovalute, dalle problematiche della vigilanza sul riciclaggio di denaro sporco allo stallo sull'Unione bancaria. Siamo sicuri che Fabio Panetta lavorerà per assicurare all'Unione europea una politica monetaria orientata alla crescita e saprà ben bilanciare le future scelte per il bene dei cittadini europei", ha aggiunto. (Beb)