Credito: Serbia, tre offerte valide per acquisizione Komercijalna banka

- Sono tre le offerte valide fra quelle presentate nell'ambito della gara aperta dal governo della Serbia per la vendita della maggioranza delle azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che la commissione di gara ha escluso le altre pervenute perché incomplete nella documentazione richiesta. Le offerte valide sono quelle presentate dall'austriaca Raiffeisen Bank, dalla serba Aik e dalla slovena Nlb. Alla fine di novembre la Repubblica di Serbia ha acquistato azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka pari al 34,58 per cento della proprietà: in questo modo la quota pubblica complessiva è arrivata all'83,3 per cento. Il governo serbo ha acquistato le azioni ad un prezzo di 217 milioni di euro presso la Borsa di Belgrado. Le azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka hanno registrato nell'ultimo periodo un aumento del volume nella loro compravendita presso la Borsa di Belgrado. (segue) (Seb)