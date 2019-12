Pd: Martina, basta essere spettatori, serve progetto nei territori

- L’ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina, intervenendo Camera alla presentazione della ricerca "Popolo chi?" sulle periferie italiane, ha evidenziato: "Serve un grande piano d’impegno nei territori, basta solo con le parole. Serve una sinistra che si rimbocca le maniche e agisce organizzando risposte ai nuovi bisogni. Dovremmo iniziare a mappare proprio i bisogni, luogo per luogo ovunque nel paese, e diventare protagonisti di azioni concrete per migliorare la vita delle persone. Partiamo da quattro temi: lavoro, casa, salute e scuola e facciamoci parte attiva e non solo spettatori di convegni".(Rin)