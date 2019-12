Lombardia: in Bilancio di previsione 250mila euro per nuovi battelli spazzini del lago di Como

- “La tutela dell’ambiente e del decoro dell’immagine del Lago di Como, riconosciuto anche in ambito internazionale per la sua vocazione turistica di pregio, resta una priorità. Mantenere intatta la bellezza del Lario perché continui a preservare il suo valore è un impegno che abbiamo voluto assumere presentando un emendamento al bilancio regionale chiedendo un incremento di 250mila euro nell’anno 2020 per garantire le risorse necessarie per rinnovare la flotta dei battelli spazzini della Provincia di Como”. Lo sottolineano il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, primo firmatario dell’emendamento al Bilancio di previsione regionale, il Sottosegretario Fabrizio Turba e la Presidente della Commissione speciale Montagna Gigliola Spelzini, che hanno a loro volta condiviso e sottoscritto il documento affinché vengano concessi contributi finalizzati alla riqualificazione dei mezzi oggi disponibili. L’emendamento è stato approvato questa mattina dall’Aula del Consiglio regionale. "Il rinnovo sarà utile per mantenere l’ecosistema del Lago di Como e per assicurare la rimozione di gran parte dei materiali che costituiscono un ostacolo per la navigazione – evidenziano Fermi, Turba e Spelzini -. Il parco mezzi provinciale infatti è composto oggi da quattro battelli ormai vetusti e usurati: attraverso lo stanziamento di queste risorse si potrà invece dare finalmente avvio alla sostituzione di alcuni di questi, assicurando così un servizio più efficiente e una pulizia più puntuale del nostro lago”. (Com)