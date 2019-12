Giustizia: Casellati, forti criticità, intervenire su durata processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia continua a presentare “forti criticità sul piano della durata dei processi civili e penali. Criticità alle quali occorre porre rimedio nell'interesse primario dei cittadini e dei loro diritti, così come della competitività del nostro sistema Paese e della sua capacità di attrarre investimenti”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Ma, sulla base della mia esperienza – ha continuato Casellati - ritengo anche che ogni riforma in materia di giustizia non debba mai prescindere da una piena condivisione delle reali problematiche con tutti gli attori coinvolti - a cominciare da magistratura e avvocatura - e da un confronto costruttivo sulle possibili soluzioni”.(Rer)