Milano: borseggiavano turisti in metro, 8 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) A Milano il gruppo faceva base in due appartamenti occupati (uno in via Bolla e l'altro in viale Famagosta), ma avevano a disposizione anche due villette a Barcellona in Spagna, dove ieri sono stati catturati due degli otto destinatari della misura cautelare in carcere. Dall'indagine è inoltre emerso che il gruppo conosceva perfettamente i meccanismi procedurali della giustizia italiana. "Io sono incinta e mi tocca il differimento pena", era la frase tipica che le donne del gruppo, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, tutte almeno un figlio a carico, dicevano appena entravano negli uffici delle forze dell'ordine dopo un arresto in flagranza. Lo scorso luglio, una complice di una ragazza da poco arrestata, aveva portato in Questura una neonata di sei mesi all'interno di un cesto e l'aveva lasciata all'ingresso agli agenti della guardiola dicendo che si trattava della bimba della donna appena arrestata. Gli investigatori hanno scoperto che i piccoli erano affidati, anche per diversi mesi, a delle babysitter di origini sudamericane, in cambio di una retribuzione di 800 euro al mese. In caso di necessità, i bambini erano portati immediatamente alle madri per evitare loro l'arresto.(Rem)