Cultura: giovedì e domenica a Sulmona (Aq) nuovi incontri di "Costruiamo il futuro"

- L'Agenzia/Ufficio di promozione culturale(Apc) di Sulmona (Aq) e il suo responsabile, Donato Silveri, hanno fatto sapere che giovedì, alle 16, nella Sala Conferenze della Comunità Montana Peligna, si dibatterà sul tema: "Permacultura. Agire oggi per una gestione rigenerativa delle risorse". Interverranno i relatori Susanna Camerlengo (agroecologa) e Ignazio Schettini (agronomo). Domenica, alle 18, presso il Piccolo Teatro di via Quatrario, si alzerà il sipario sullo spettacolo teatrale: "Un romanzo in scena: Marta la sarta" di Valentina Di Cesare con la Compagnia I 5 Sensi e la regia di Eva Martelli (ingresso libero). I due appuntamenti sono parte di "Costruiamo il futuro", programma di iniziative culturali realizzate da Apc di Sulmona e il Centro regionale beni cultuali (Crab) che caratterizzano il mese di dicembre. Il tema del rapporto tra l'agricoltura e il paesaggio antropizzato sarà al centro dell'incontro di giovedì, che introdurrà all'approccio della Permacultura e alle sue opportunità di applicazione allargate al contesto sociale ed educativo per le scuole. (Ren)