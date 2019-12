Rifiuti: Legambiente, Vallinfreda, Norma e Canepina i comuni del Lazio su podio riciclo

- I comuni che riciclano meglio i rifiuti nel Lazio, per l’anno 2019, sono Vallinfreda in provincia di Roma che arriva all’83,9 per cento; Norma in provincia di Latina con l’83,6 per cento e Canepina in provincia di Viterbo con l’82,7 per cento. È quanto emerge dal rapporto presentato questa mattina da Legambiente sui “Comuni ricicloni del Lazio” nell’ambito del terzo ecoforum dell’associazione. A vincere sono tre comuni piccoli che fanno parte dei 127 che hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata e quindi sono entrati di diritto nella classifica stilata annualmente da Legambiente. Nel 2018 erano 86 i comuni che nel Lazio avevano superato il tetto del 65 per cento, quest’anno sono 41 in più. Salgono anche i Comuni riconosciuti come “plastic free”, dove si producono meno di 10 kg/abitante all'anno di rifiuti in plastica, che passano dai 9 del 2018 ai 13 del 2019 e aumentano i comuni “rifiuti free” quelli in cui vengono prodotti meno di 75 kg/abitante all'anno di indifferenziato e che passano da 14 a 18.(Rer)