Argentina: Fernandez presenta misure di "solidarietà", congelamento tariffe e carta per acquisto alimenti (4)

- In un contesto definito di "default virtuale", la ristrutturazione del debito estero per evitare di dover affrontare ulteriori tagli fiscali e l'avanzo primario derivato dal commercio estero rappresentano i principali strumenti disponibili per finanziare la ripresa dell'economia argentina. Le priorità fissate, ha dichiarato il ministro Guzman la settimana scorsa, sono quelle descritte dal presidente Alberto Fernandez nel suo discorso di insediamento: "proteggere i settori più vulnerabili e porre le basi di uno sviluppo sostenibile". Il ministro ha escluso peraltro che gli adeguamenti delle pensioni e del salario minimo previsti entro la fine dell'anno verranno finanziati con emissione di nuovo debito, e che tra gli obiettivi c'è quello di una diminuzione progressiva dell'inflazione, oggi al 55 per cento. (segue) (Abu)