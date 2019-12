Argentina: Fernandez presenta misure di "solidarietà", congelamento tariffe e carta per acquisto alimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il rapporto con il Fondo monetario internazionale (Fmi), principale azionista del debito estero argentino con crediti per oltre 45 miliardi di dollari, Guzman ha dichiarato che "cercheremo di adeguare l'accordo ai nostri obiettivi di sostenibilità macroeconomica". "Lo stesso Fmi riconosce oggi il fallimento del programma precedente ed è consapevole della grave crisi che attraversiamo", ha aggiunto. Il ministro ha affermato quindi che, a partire da queste premesse, "esiste la possibilità di proseguire un dialogo costruttivo" e che le decisioni sul programma macroeconomico le prenderà il governo argentino. "Non è un programma disegnato dall'Fmi, è un programma nostro", ha quindi ribadito. (segue) (Abu)