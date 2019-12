Argentina: Fernandez presenta misure di "solidarietà", congelamento tariffe e carta per acquisto alimenti (7)

- Sconosciuto fino a pochi mesi fa nell'ambito della politica, Guzman è entrato nel radar di Fernandez grazie ad un'ardita proposta elaborata in un saggio accademico presentato a novembre nell'ambito di una conferenza sul debito delle Nazioni Unite. La proposta del nuovo titolare dell'Economia segue il detto coniato dall'ex presidente Nestor Kirchner secondo cui "i morti non pagano": il programma di Guzman prevede la sospensione completa dei pagamenti delle scadenze del debito nei primi due anni di governo. Il ministro ha spiegato che in un contesto di chiusura assoluta dell'accesso al mercato dei capitali si tratta di una condizione indispensabile per recuperare margini di azione tanto per risolvere il problema urgente della povertà (che ha oltrepassato la barriera del 40 per cento) quanto per cercare di riattivare il mercato interno e la produzione. (segue) (Abu)