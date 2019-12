Energia: viceministro russo Janovskij, colloqui Gazprom-Naftogax procedono positivamente

- La compagnia russa Gazprom e l'ucraina Naftogaz stanno conducendo negoziati con successo e sono impegnate in un intenso dialogo. Lo ha detto il viceministro dell'Energia russo Anatolij Janovskij a margine di una conferenza in corso oggi a Mosca, rispondendo alle domande sull’esito dei colloqui svoltisi la scorsa settimana a Vienna. "Credo che stiano procedendo bene. Le aziende mantengono un dialogo intenso", ha detto Janovskij. Al termine del round negoziale di venerdì scorso, il direttore generale della compagnia energetica ucraina Naftogaz Yuriy Vitrenko, ha annunciato il raggiungimento di un accordo preliminare con Gazprom. Ieri, tuttavia, Naftogaz in un tweet ha smentito queste dichiarazioni. "Le dichiarazioni secondo cui Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo preliminare sul transito del gas non sono vere", si legge sul profilo ufficiale di Naftogaz su Twitter. (Rum)