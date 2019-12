San Siro: per Inter e Milan ipotesi due stadi vicini è impercorribile

- Si è conclusa da poco la riunione a Palazzo Marino tra i vertici dei club Milan e Inter, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'ad del Milan Ivan Gazidis e dell'Inter Alessandro Antonello e rappresentanti dell'amministrazione comunale tra i quali Pierfrancesco Maran. A quanto si apprende, i club avrebbero presentato uno studio realizzato da Ceas che supporta le ragioni per cui non ci possono essere due stadi uno di fronte all'altro nell'area di San Siro. Per ragioni economiche, ma è stato fatto notare, anche per ragioni di sicurezza: due eventi in contemporanea sarebbero troppo impattante sul quartiere. Anche la rifunzionalizzazione della destinazione d'uso per le squadre giovanili e per il calcio femminile sarebbe stata definita un'ipotesi non praticabile dal punto di vista economico. Troppo basso il prezzo dei biglietti così come l'affluenza per considerare l'operazione gestibile. Anche l'idea di trasformarlo in un "tempio del rock", è stato fatto notare non è un 'operazione economicamente sostenibile visto l'esiguo numero di concerti che, ogni anno, vi si tengono.(Rem)