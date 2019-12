Libia: Sereni, modifiche memorandum d’intesa oggetto della visita Di Maio

- Le modifiche al memorandum d’intesa tra Italia e Libia sul controllo dei flussi migratori saranno oggetto quest’oggi della visita in Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio. Lo ha detto oggi la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, al convegno “Libia: quali strategie per la risoluzione del conflitto?” in corso oggi presso l’Aula Tatarella della Camera dei Deputati. “Noi abbiamo chiesto alla controparte libica una serie di modifiche al memorandum d’intesa che riguarda la Guardia costiera e il controllo dei flussi migratori”, ha ricordato Sereni, sottolineando la necessità di attivare un “comitato misto” che porti a un “maggiore coinvolgimento delle agenzie internazionali come Unhcr e Oim”. Tra i “correttivi” che l’Italia intende porre al tavolo di confronto figura la formazione specifica in materia di diritti umani delle autorità libiche preposte al controllo dei confini e l’istituzione di un sistema per la gestione del fenomeno migratorio basato sullo stato di diritti e il giusto processo. “Oggi prenderemo accordi su come procedere per portare avanti queste modifiche”, ha aggiunto Sereni. (Asc)