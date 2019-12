Sanità: al policlinico Gemelli di Roma arriva un nuovo sistema informativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio ha incluso l'integrazione cruciale con circa 30 sistemi dipartimentali ed esterni, ottimizzando i flussi di richiesta delle prestazioni diagnostiche e consulenziali in modalità conforme agli standard per l’accreditamento Joint commission international (Jci). Attraverso tale complesso sistema di comunicazione, tutta la documentazione clinica, anche di emergenza, arricchisce automaticamente il dossier sanitario del paziente in modo conforme ai dettami del garante per la protezione dei dati Personali a beneficio di tutti i medici e professionisti curanti. La raccolta in tempo reale e di dettaglio di tutti i dati andrà inoltre ad arricchire automaticamente il Data warehouse aziendale, mettendo a disposizione di ricercatori e amministratori del Gemelli una significativa quantità di ulteriori informazioni. Il rilascio di Trakcare ha coinvolto circa 90 reparti, 3.500 utenti, poco meno di 1.000 stazioni di lavoro, 30 servizi critici e il coordinamento di una squadra che è arrivata, nei momenti culmine, a contare poco meno di 200 persone. (Com)