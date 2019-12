Regionali: Carrara (FI), in Toscana centrodestra in campo per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi come centrodestra faremo una battaglia sui contenuti, non di slogan e propaganda. Ormai certi toni della politica, che sono stati anche disgustosi, hanno stancato. Spiegheremo chiaramente le nostre proposte su sanità, sociale, economia, per migliorare la vita dei cittadini e avere crescita e più servizi, a prescindere dai nomi". Lo afferma il deputato toscano di Forza Italia, Maurizio Carrara, intervistato dal Corriere fiorentino. Su quando verrà deciso il candidato del centrodestra alla presidenza della Toscana, Carrara risponde: "Spero presto, entro l'anno, scegliendo il migliore, non in base a tessere o appartenenza partitiche. Questa volta scendiamo in campo per vincere. E come Forza Italia vogliamo rinsaldare la coalizione, che è casa nostra". (Com)