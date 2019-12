Sicurezza: Qatar-Russia, siglato accordo di cooperazione nel settore

- Il primo ministro del Qatar, Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Thani, che detiene anche l’incarico di ministro dell’Interno, ha firmato un accordo in materia di sicurezza con il ministro dell’Interno russo Vladimir Kolokoltsev a Doha. È quanto riferisce l'agenzia di stampa del Qatar “Qna”, Kolokoltsev è arrivato in Qatar ieri e ha in agenda una visita nella sede del comitato organizzatore della Coppa del Mondo Fifa 2020. I due ministri hanno discusso delle relazioni di partenariato, comprese questioni di reciproco interesse e modi per migliorarle e svilupparle in futuro. Mosca e Doha da anni lavorano per rafforzare la cooperazione bilaterale, anche nei settori della sicurezza, degli investimenti e del commercio. A novembre, il ministro del Commercio del Qatar Ali Bin Ahmed al Kuwari ha definito la Russia un partner strategico di Doha. (Res)