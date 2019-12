Georgia: ministro Esteri Zalkaliani, attività costanti per liberare dottor Gaprindashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia sono in costante contatto con tutti gli organi competenti che possono esercitare una certa influenza nel porre fine alla cattura del dottor Vazha Gaprindashvili il prima possibile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri georgiano David Zalkaliani a margine della Conferenza degli ambasciatori 2019 in corso oggi a Tblisi. Come riferito dal ministro, il corpo diplomatico ha preso misure molto serie per mobilitare la comunità internazionale per liberare il medico georgiano. “Tutti le nostre sedi diplomatiche hanno preso misure molto serie per mobilitare la comunità internazionale al fine di liberare il dottor Vazha Gaprindashvili. Tutti i meccanismi sono stati attivati al massimo. In questo momento siamo in una modalità di comunicazione costante con tutte le strutture pertinenti che possono avere un certo impatto al fine di porre fine a questa cattura illegale il più presto possibile", ha affermato il ministro. Gaprindashvili è stato condannato lo scorso 15 novembre a due mesi di detenzione dal tribunale distrettuale di Leningori (Akhalgori), nell’Ossezia del Sud. Da quel momento le autorità georgiane sono impegnate in una campagna volta a ottenerne la liberazione. (Res)