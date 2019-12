Libia: Craxi (FI), vicenda registra irrilevanza italiana

- “La vicenda libica segna la progressiva marginalizzazione del nostro Paese sullo scenario internazionale e nel Mediterraneo e, nel complesso, una minor capacità di incidere nell’area delle realtà europee, frutto anche dei conflitti esistenti tra i partner dell’Unione". Lo ha detto Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Da parte nostra seguitiamo in dichiarazioni di buoni intenti e incontri inutili, dove l’unica cosa ad emergere - ha sottolineato - è la mancanza di consapevolezza della maggioranza e del governo sulla manifesta irrilevanza della nostra posizione in Libia e in cui non si scorge una strategia degna di questo nome in grado di invertire la tendenza in atto e correggere gli errori del passato. Non siamo percepiti come attori determinati per una parte, non siamo visti come mediatori (errore che paghiamo a caro prezzo!) e gli attori libici, al di là delle parti, non ci considerano, di fatto, né affidabili né un punto di riferimento. Un capolavoro di cui ringraziamo gli ultimi governi". "Addirittura - ha aggiunto - leggo che stamani, finanche qualche ex presidente del Consiglio, si è accorto che in questi anni l’Italia ha perso l’occasione di essere attore terzo nel conflitto libico. Peccato che si dimentichi di indicare di chi siano le colpe, di quali governi e di quali forze politiche. E, ovviamente, l’autocritica per quanto affermato in passato resta come sempre un di più di cui non si dispone”.(Com)