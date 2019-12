Roma: Grippo-Alemanni (Pd), stasera festa per 10 anni associazione Città democratica

- A dieci anni esatti dalla fondazione di Città democratica questa sera nel quartiere Testaccio a Roma si terrà un'iniziativa per ricordare le attività svolte come associazione di cultura politica. "Fuori dai partiti e dagli steccati ideologici, in questi dieci anni, Città democratica ha cercato di riportare la politica a quel ruolo di arte nobile che dovrebbe essere - spiega in una nota Valentina Grippo, consigliera regionale Pd del Lazio -. Continueremo a farlo nei prossimi anni, a partire da gennaio con la ripresa dei nostri giovedì. Ovviamente dieci anni non sono pochi e la società e la politica sono cambiate, per questo: abbiamo previsto per il decennale un restyling del logo e un aggiornamento dei linguaggi e strumenti con cui operare". L'appuntamento è alle 18 in via Rubattino 10 a Roma. "Sarà un'occasione per riunire tutti gli associati, per brindare insieme e mostrare come sia importante l'impegno civico di persone che hanno voglia di raccontare una visione futura di società e di città", conclude Andrea Alemanni, presidente del Pd Lazio (Com)