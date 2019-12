Libia: viceministra Sereni, Europa reciti forte ruolo comune più forte

- L’Europa dovrebbe adottare un ruolo “più profilato” in Libia attraverso il quartetto composto da Italia, Francia, Regno Unito e Germania. Lo ha detto oggi la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, al convegno “Libia: quali strategie per la risoluzione del conflitto?” in corso oggi presso l’Aula Tatarella della Camera dei Deputati. “Noi abbiamo interesse e bisogno di un ruolo più profilato dell’Europa. La vicenda sul terreno ci dice che ci sono attori esterni non europei che stanno giocando un ruolo che rischia di mettere l’Europa in una posizione troppo defilata”, ha detto Sereni, ricordando il recente incontro proposto dall’Italia a margine del Consiglio Europeo insieme a Germania e Francia con focus sulla Libia. All’incontro, ha rivelato Sereni, doveva prendere parte anche il Regno Unito che però era impegnato con le elezioni parlamentari. “Pensiamo che il Quartetto europeo possa e debba recitare un ruolo comune, cioè una posizione decisamente unitaria che possa e debba giocare un ruolo più forte sul terreno”, ha aggiunto la viceministra degli Esteri. (Asc)