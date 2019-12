Lombardia: Regione prosegue con sperimentazione del Fascicolo informatico le per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato la delibera sugli esiti della sperimentazione per realizzare i servizi di scambio dalle 'banche dati' regionali al Fascicolo informatico di impresa. Si tratta di uno strumento di semplificazione previsto dal legislatore nazionale attraverso il quale, oltre alla Pubblica amministrazione, anche l'imprenditore potrà consultare la documentazione relativa all'esercizio della propria attività d'impresa. Regione Lombardia ha inteso sostenere e valorizzare questo modello inserendo una specifica disposizione e dal 2015, in collaborazione col Sistema Camerale, ha avviato un percorso sperimentale volto a sostenerne lo sviluppo sul territorio lombardo e favorirne un reale utilizzo da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. La sperimentazione è finalizzata a definire le modalità tecniche per consentire l'ulteriore implementazione del Fascicolo Informatico con dati provenienti dalle banche dati regionali. "Le parole d'ordine sono: semplificazione mediante l'utilizzo telematico dei dati dell'impresa e l'eliminazione delle richieste all'impresa dei documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione" ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. "Trasparenza amministrativa, con la tracciabilità dei procedimenti, riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle imprese e della Pubblica Amministrazione, attraverso la completa informatizzazione dei flussi e la condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti, efficienza e qualità nei controlli, grazie alla razionalizzazione delle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni". (segue) (Com)