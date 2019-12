Lombardia: Regione prosegue con sperimentazione del Fascicolo informatico le per imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento per il lavoro svolto durante il 2019 a tutte le Direzioni generali interessate, a Unioncamere Lombardia, ad A.R.I.A. spa e Infocamere S.c.p.a. - ha aggiunto - perché sono già state individuate le prime 'banche dati' regionali per implementare i fascicoli d'impresa. Il lavoro di squadra è sempre vincente". In attesa dell'approvazione del regolamento nazionale, Regione Lombardia vuole contribuire stimolando la definizione dei presupposti per la progressiva raccolta nel Fascicolo di dati e documenti provenienti non solo dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ma anche da fonti diverse come le banche dati del patrimonio informativo regionale. "Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore - promuoverà, d'intesa con il Sistema Camerale e col Ministero dello Sviluppo Economico, la costituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale e della ricerca scientifica incaricato di continuare il percorso di sviluppo dello strumento sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie". "Occorre infatti stimolare la creazione di un ambiente sempre più collaborativo - ha concluso Mattinzoli -. In questo modo vogliamo facilitare il dialogo fra le istituzioni e il nostro tessuto produttivo, in una logica di reciproca integrazione tra autonomia pubblica ed autonomia privata, conservando al tempo stesso un'apertura al dialogo con le Regioni circostanti". (Com)