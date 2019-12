Russia: Cremlino su ritorno Opel, nostro mercato offre opportunità nonostante volatilità

- Il mercato russo resta ampio, nonostante la volatilità. Lo ha dichiarato portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando l’annuncio della ripresa delle attività della compagnia automobilistica Opel in Russia. "Il mercato di tutti i paesi è piuttosto versatile. Ci sono momenti in cui la domanda di auto cala, le vendite calano e ci sono anni in cui, al contrario, crescono. Ma, in generale, le aziende che sono presenti qui mantengono volumi di vendita abbastanza elevati", ha dichiarato Peskov. Ieri è stato annunciato che Psa Peugeot Citroen ha iniziato a vendere nuovi modelli di autovetture Opel in Russia. "Opel sta tornando in Russia: oggi, i primi modelli della casa automobilistica tedesca di Russelsheim sono arrivati alle concessionarie di auto dei concessionari ufficiali nelle principali città della Russia: Mosca, San Pietroburgo, Nizhnij Novgorod, Rostov sul Don, Rjazan e Stavropol. Le auto disponibili su ordinazione sono le Grandland X, prodotte nello stabilimento di Eisenach, e i minibus Zafira Life, la cui produzione si svolge a Kaluga", ha riferito Opel in una nota. Opel aveva lasciato il mercato russo nel 2015. (Rum)