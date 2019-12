Papa: Casellati, faro per comunità cattolica e intera nazione

- “È con sentimenti di profonda stima e ammirazione che oggi rivolgo i miei più sinceri auguri di buon compleanno a papa Francesco, punto di riferimento e faro non soltanto per la comunità cristiana cattolica italiana e mondiale ma anche per l’intera Nazione”. E’ quanto afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del compleanno di papa Bergoglio. “L’intensa attività pastorale dedicata in questi 6 anni di pontificato al rinnovamento della Chiesa e alla riscoperta del significato autentico dell’identità cristiana, fanno di papa Francesco uno dei più importanti testimoni del nostro tempo - ha continuato -. I Suoi richiami all’importanza delle donne, la critica all’economia della esclusione, l’appello a mettere le periferie al centro, l’invito a riscoprire la dimensione collegiale dentro e fuori la Chiesa sono messaggi di valore universale che ci invitano a ripensare il modello di società in cui viviamo”.(Com)