Moldova: premier Filip, dalla prima metà del 2020 rinnovamento Partito democratico

- Nella prima metà del 2020 il Partito democratico verrà rinnovato, come annunciato dall'estate di quest'anno dalla nuova leadership della formazione. E' quanto affermato dal presidente del Partito democratico della Moldova (Pdm), l'ex premier Pavel Filip. Secondo Filip, la formazione politica da lui guidata ha preparato un progetto di rilancio e dopo le vacanze invernali sarà esaminato con i rappresentanti delle organizzazioni territoriali del partito. "Non voglio esaminare alcuni elementi particolari; voglio esaminare alcune posizioni fondamentali del partito e in seguito si vedrà chi resterà nella formazione, chi no e dovrà andarsene", ha detto il leader democratico. Filip ha riconosciuto che il partito sta attraversando un periodo difficile dopo essere stato al governo. (segue) (Moc)