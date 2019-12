Napoli: domani al Pan presentazione progetto "Trame, la cura dell'operatore che cura"

- Domani a partire dalle ore 10 presso la Sala Di Stefano al Pan di Napoli, l'assessore alle Politiche sociali e al Lavoro Monica Buonanno presenterà "Trame, la cura dell'operatore che cura", progetto nato nell'ambito della ricerca e formazione per assistenti sociali avviato con l'Ordine assistenti sociali della Regione Campania e Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali. Il convegno avrà l'obiettivo di restituire i risultati del progetto, come momento di confronto e condivisione sul servizio di pronta reperibilità che, per la particolarità degli interventi, richiede anche una capacità personale di assumere decisioni forti nella solitudine dell'emergenza, in tempi ristretti e con poche informazioni. L'obiettivo di "Trame" è sviluppare e rafforzare strategie di coping ovvero strategie mentali e comportamentali che consentano alle assistenti sociali di fronteggiare il carico di lavoro e casi particolarmente critici. (Ren)