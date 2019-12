Metro A: Cangemi (FI), Raggi si vergogni per stazione Barberini ancora chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Slitta ancora la riapertura della fermata metro Barberini, a quanto pare se ne parla dopo la Befana". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia Giuseppe Cangemi. "Il sindaco Raggi - aggiunge - dovrebbe vergognarsi: la Capitale d'Italia che non riesce a garantire a cittadini e turisti l'accesso a una delle fermate principali della metropolitana per l'ingresso al centro. Uno strazio che dura da oltre 270 giorni, crea disagio a chi lavora in zona e sta mettendo in ginocchio le attività commerciali circostanti". Cangemi sottolinea che i "negozianti, penalizzati dalla chiusura della fermata, pochi giorni fa hanno protesto con una serrata e non possiamo che essere al loro fianco perché di questo passo anche lo shopping natalizio rischia di essere compromesso" e conclude: "Raggi non cerchi scuse e prenda atto dell'ennesimo fallimento".(Com)