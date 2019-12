Bosnia: salario medio netto a ottobre a 475 euro, in aumento annuo del 4,2 per cento

- Il salario medio netto in Bosnia-Erzegovina è stato nel mese di ottobre pari a 475 euro. Secondo quanto riferisce oggi il sito di informazione "Capital", citando i dati dell'Ufficio per la statistica di Sarajevo, si tratta di una cifra superiore del 4,2 per cento rispetto a quella rilevata nell'ottobre dello scorso anno. Rispetto al mese di dicembre, del 2018, il salario medio è aumentato del 2,9 per cento(Bos)