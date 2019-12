India: legge cittadinanza, per Corte suprema inchieste su proteste competono ad Alte corti

- La Corte suprema dell’India ha respinto oggi alcune istanze volte a ottenere un’inchiesta sulle proteste in corso in varie parti del paese contro la nuova legge sulla cittadinanza, il Citizenship Amendment Act, indirizzandole alle Alte corti di competenza. “Non dobbiamo intervenire (…) Non siamo un tribunale. Non possiamo assumere la giurisdizione per qualsiasi cosa accada nel paese”, ha spiegato un collegio presieduto dal giudice capo, Sharad Arvind Bobe. I firmatari delle petizioni sono un gruppo di avvocati guidati da Indira Jaisingh che hanno chiesto alla Corte suprema di istituire una Squadra investigativa speciale (Sit) perché si tratta di una questione interstatale e che tocca diritti rilevanti. Secondo i firmatari della petizione la polizia ha commesso delle violenze nelle università, alcuni studenti hanno riportato fratture alle gambe e uno ha perso la vista, circostanza negata dall’avvocato dello Stato Tushar Mehta, che ha smentito anche che siano stati arrestati degli studenti. (segue) (Inn)