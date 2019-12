India: legge cittadinanza, per Corte suprema inchieste su proteste competono ad Alte corti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge Citizenship (Amendment) Act, di iniziativa governativa, approvata e promulgata la scorsa settimana riguarda la concessione della cittadinanza con un iter più rapido a induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan: per i membri di quelle comunità perseguitate entrati illegalmente in India prima del 31 dicembre 2014 viene prevista la naturalizzazione dopo sei anni di residenza invece degli undici finora necessari. Il governo assicura che la nuova legge non è contro alcuna minoranza, non viola il principio costituzionale di uguaglianza e non ha finalità politiche, ma il solo obiettivo di garantire i diritti civili a coloro a cui sono stati a lungo negati; che la concessione della cittadinanza è comunque subordinata alla presenza dei requisiti previsti e che agli immigrati irregolari non sarà consentito rimanere nel paese incondizionatamente; che le disposizioni non si applicheranno alle aree tribali dell’Assam, del Meghalaya, del Mizoram e del Tripura. (segue) (Inn)