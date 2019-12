Difesa: Ungheria, un quarto del budget del 2019 speso in attività sviluppo

- L'Ungheria ha speso quest'anno in progetti di sviluppo quasi un quarto del suo intero budget per la difesa. Lo riferisce il ministero della Difesa di Budapest, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il titolare del dicastero, Tibor Benko, ricorda anche l'impegno ungherese a raggiungere il 2 per cento del Pil di spesa per la difesa entro il 2024. La Nato riconosce minacce da est e da sud, ragione per la quale un esercito ungherese forte è necessario, ha aggiunto. Commentando il processo di modernizzazione e sviluppo delle forze armate nazionali, Benko ha detto che sta procedendo secondo i piani e presto verranno fatti acquisti di nuovi missili e veicoli corazzati. La situazione della sicurezza è cambiata in seguito alla crisi migratoria del 2015. La soluzione più umana, dice Benko, è di affrontare la questione alla radice, ragione per la quale 2 mila soldati ungheresi sono impegnati in missioni all'estero. (Vap)