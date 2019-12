Lombardia: Fumagalli (M5S), da inizio legislatura restituiti a cittadinbi 343mila euro

- Sono oltre 343 mila gli euro restituiti grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del M5S Lombardia alle casse regionali dall'inizio di questa legislatura. Lo annuncia in una nota Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, spiegando che i fondi sono andati a incrementare la dotazione finanziaria del Bando Archè (chiuso nell'ottobre scorso, le istruttorie sono i fase di elaborazione, ndr.) che sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde, MPMI o liberi professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di avvio attività o di Piani di consolidamento. "Siamo entrati nelle istituzioni promettendo che avremmo sostenuto le piccole e medie imprese, una promessa che abbiamo mantenuto", spiega Fumagalli ricordando che "ella scorsa legislatura le nostre restituzioni, che hanno sfiorato la somma di oltre un milione e mezzo di euro, sono andate al fondo Intraprendo. Ai partiti va invece l'invito a seguire il nostro esempio: la politica non sia mai fonte di guadagno, ma sia d'obbligo uno strumento per migliorare la vita di tutti e tutte e garantire benessere alle nuove generazioni. Sappiamo già che non restituiranno nemmeno un euro ai lombardi".(Com)