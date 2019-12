Papa: Pedica (Pd), auguri a Francesco, politica ascolti sue parole

- "Auguri a papa Francesco per il suo 83esimo compleanno. Le sue parole a favore dei più deboli e dei migranti in questi anni sono state un messaggio importante e prezioso, soprattutto per chi fa politica". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Il pontefice - sottolinea Pedica - ci ha indicato la vera linea etica della politica, quella linea che in alcuni casi è sparita. L'obiettivo deve essere quello di aiutare le persone più deboli, fare leggi che aiutino i poveri e non contribuire a creare un clima d'odio". (Com)