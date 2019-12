Difesa: Guerini visita la Task Force Air Kuwait, ringraziamo militari per il loro operato

- Quella alla Task Force Air Kuwait è “molto più di una visita”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, commentando la sua visita nel paese del Golfo. “E’ un modo per ricambiare la gratitudine ai nostri militari. Per quello che fanno. Per come lo fanno. Migliaia le ore di volo nei cieli iracheni” svolgendo operazioni di “sorveglianza e ricognizione aerea dove il terrorismo è ancora una minaccia”. Costituita in data 17 ottobre 2014, la Task Force Air Kuwait garantisce l’unicità di comando e l’impiego sinergico e coordinato degli assetti di volo KC 767A, Predator ed AMX. La missione della Task Force Air Kuwait è di soddisfare le esigenze di rifornimento in volo degli assetti della coalizione con il proprio KC 767A; parallelamente, alla Task Force Air Kuwait è affidato il compito di concorrere alla definizione della situation awareness della coalizione mediante l’impiego dei propri assetti Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (Isr) AMX e Predator. Questi producono immagini e video di alta qualità che vengono poi valorizzate dalla cellula Intelligence e fornite alla coalizione sotto forma di analisi. (Res)