Torino: calci e pugni ai finanzieri in corso Giulio Cesare, arrestato 50enne senegalese

- Si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Quando ha visto avvicinarsi la Guardia di finanza ha provato a scappare, ma è stato fermato. Ha reagito, aggredendo i militari con calci e pugni. Per questo un 50enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Nelle sue tasche sono stati trovati un migliaio di euro in contanti di dubbia provenienza, mentre nel trolley c'erano un centinaio di capi di abbigliamento di noti marchi di pregio contraffatti per un valore di circa 6.000 euro. È accaduto la scorsa notte a Torino, in corso Giulio Cesare. (segue) (Rpi)