Repubblica Ceca: questa sera ennesima manifestazione contro premier Babis

- Un'ennesima dimostrazione di piazza per chiedere le dimissioni del primo ministro ceco, Andrej Babis, si terrà questa sera a Praga. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". La marcia dei manifestanti prenderà il via da piazza San Venceslao per muovere poi in direzione della sede del governo e proseguire lungo via Klarov. Gli organizzatori di "Un milione di momenti per la democrazia" offriranno spazio per gli interventi dei politici dell'opposizione. Attualmente 2.600 persone hanno annunciato la loro partecipazione via Facebook e altre 9.700 la stanno considerando. (Vap)