Ucraina: Naftogaz cita in giudizio governo per licenze a società legata a ex segretario Usa Perry (2)

Londra, 17 dic 09:46 - (Agenzia Nova) - Bleyzer, un investitore nel settore energetico ucraino originario del Texas, insiste sul fatto che la sua società abbia vinto i diritti di esplorazione di petrolio e gas in Ucraina in modo equo e senza esercitare alcuna influenza politica. Secondo Bleyzer la commissione di funzionari governativi che ha preso la decisione è stata consigliato da esperti esterni che hanno evidenziato i vantaggi derivanti dall’assegnare le licenze all’azienda statunitense. "L'offerta presentata dalla nostra azienda è stata giudicata migliore dalla commissione come consigliato da un gruppo di esperti indipendenti", ha scritto Bleyzer in una e-mail inviata a “Time”. Il dipartimento dell'Energia Usa ha negato che Perry abbia sostenuto gli interessi commerciali di qualsiasi individuo o azienda specifica durante il suo mandato come segretario dell'Energia, che si è concluso all’inizio del mese. Piuttosto, secondo quanto affermato da un portavoce del dipartimento, Perry avrebbe sostenuto gli interessi generali del settore energetico degli Stati Uniti “Durante i suoi impegni con i funzionari ucraini, il segretario Perry ha costantemente chiesto la modernizzazione e la riforma del settore energetico ed economico di Kiev, nel tentativo di creare un ambiente che incentiverà le aziende occidentali a fare affari in Ucraina", ha detto il portavoce del dipartimento Usa Shaylyn Hynes. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Bleyzer, un investitore nel settore energetico ucraino originario del Texas, insiste sul fatto che la sua società abbia vinto i diritti di esplorazione di petrolio e gas in Ucraina in modo equo e senza esercitare alcuna influenza politica. Secondo Bleyzer la commissione di funzionari governativi che ha preso la decisione è stata consigliato da esperti esterni che hanno evidenziato i vantaggi derivanti dall’assegnare le licenze all’azienda statunitense. "L'offerta presentata dalla nostra azienda è stata giudicata migliore dalla commissione come consigliato da un gruppo di esperti indipendenti", ha scritto Bleyzer in una e-mail inviata a “Time”. Il dipartimento dell'Energia Usa ha negato che Perry abbia sostenuto gli interessi commerciali di qualsiasi individuo o azienda specifica durante il suo mandato come segretario dell'Energia, che si è concluso all’inizio del mese. Piuttosto, secondo quanto affermato da un portavoce del dipartimento, Perry avrebbe sostenuto gli interessi generali del settore energetico degli Stati Uniti “Durante i suoi impegni con i funzionari ucraini, il segretario Perry ha costantemente chiesto la modernizzazione e la riforma del settore energetico ed economico di Kiev, nel tentativo di creare un ambiente che incentiverà le aziende occidentali a fare affari in Ucraina", ha detto il portavoce del dipartimento Usa Shaylyn Hynes. (Res)