Tunisia: Corrente democratica, ricevuta "nuova proposta" relativa a formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito tunisino Corrente democratica ha ricevuto a livello ufficiale una “nuova proposta” nel quadro delle consultazioni per la formazione dell’esecutivo da parte del premier incaricato Habib Jemli. Lo riferisce il partito sulla pagina ufficiale Facebook. La “nuova proposta” ha organizzato un incontro lunedì sera per esaminarla e prendere una decisione, convocando una riunione speciale del Consiglio nazionale. “In seguito all’annuncio del partito del ritiro dalle trattative per la formazione del governo, alcuni attivisti politici e sostenitori della Corrente democratica hanno chiesto incontri informali e amichevoli per riconciliare i punti di vista dei vari partiti”, si legge nella dichiarazione. Anche la Corrente democratica sostiene che “la situazione del paese necessità la formazione del governo il più presto possibile”. (Tut)