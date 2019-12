Decreto fiscale: al via in Aula Senato discussione generale, oggi via libera con fiducia

Roma, 17 dic 09:50 - (Agenzia Nova) - Si è aperta la seduta in Aula al Senato dove fino alle ore 12 avrà luogo la discussione generale sul decreto fiscale. Vista l'intenzione del governo di porre la questione di fiducia, come ha spiegato all'Assemblea il presidente di turno, Roberto Calderoli, le dichiarazioni di voto avranno inizio alle 14 per un'ora e 20, in base a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di ieri. Seguirà quindi la chiama e nel pomeriggio il via libera definitivo al provvedimento. (Rin)