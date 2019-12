Ungheria: presidente Banca centrale, obiettivo è migliorare su sviluppo e qualità vita

- L'obiettivo dell'Ungheria per il prossimo decennio è di diventare uno dei cinque maggiori paesi europei in termini di livello di sviluppo e qualità della vita. Lo ha dichiarato il presidente della Banca nazionale ungherese (Mnb), Gyorgy Matolcsy, in un articolo per il portale economico "novekedes.hu". Budapest vuole avvicinarsi al livello di sviluppo dell'Austria e raggiungere la media europea, ha detto Matolcsy. Per farlo bisogna fare molto, a partire da un capovolgimento sulla competitività e da un potenziamento dell'istruzione, della sanità e dell'infrastruttura dei trasporti. Secondo il presidente di Mnb, servono anche una massiccia reindustrializzazione e una rivoluzione monetaria, senza dimenticare la necessità di cambiare l'indirizzo intrapreso dalla demografia ungherese, per assicurare almeno 110 mila nuove nascite all'anno. Matolcsy evidenzia il bisogno di sviluppare tra Budapest e le altre grandi città del paese una rete unitaria, oltre a creare un singolo bacino economico carpatico. C'è anche bisogno di creare un asse nord-sud che colleghi i paesi del gruppo di Visegrad, accelerando gli investimenti e adottando strategie verdi e sostenibili in ogni area possibile. (Vap)