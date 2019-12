Onu: da stasera segretario generale Guterres in missione in Italia

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, inizia stasera la sua missione ufficiale in Italia, durante la quale avrà incontri bilaterali con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oltre che con altri funzionari di alto livello. Secondo quanto riportato da una nota, il segretario generale e il presidente del Consiglio incontreranno insieme la stampa dopo il loro incontro. Mercoledì 18 dicembre il segretario generale parlerà al Senato in occasione di una sessione speciale che si terrà in mattinata e nella quale tratterà delle attuali sfide globali, rinnovando l’appello in favore di un impegno per il multilateralismo e la solidarietà internazionale.Giovedì 19 dicembre Guterres si recherà a Brindisi per celebrare il 25mo anniversario dello UN Global Service Center, la base logistica che fornisce un sostegno cruciale alle operazioni di pace e politiche delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Venerdì 20 dicembre, il segretario generale Onu avrà un’udienza con Papa Francesco al Vaticano.(Com)