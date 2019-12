Aerospazio: briefing in corso per capire motivi rinvio lancio Cosmo-SkyMed

- E’ in corso un briefing per capire i motivi che hanno portato al rinvio del lancio del satellite della costellazione COSMO-SkyMed. A confermarlo è stato Francesco Longo Head of Program Office Agenzia Spaziale Italiana (Asi) in collegamento telefonico dalla Guyana Francese da dove avrebbero dovuto essere lanciati i cinque satelliti e due in particolare sono di grande interesse per l'Italia: il nuovo elemento della costellazione COSMO-SkyMed di Asi e ministero della Difesa e il satellite CHEOPS dell'Agenzia spaziale europea (Esa). “Hanno confermato un problema al lanciatore (Soyuz) i russi”, che stanno svolgendo “un briefing interno”.(Gad)