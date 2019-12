Camera: Fico, ricerca linguaggio nuovo e toni pacati è sfida culturale per politica e società

- Il presidente della Camera Roberto Fico, pubblicando su Facebook il messaggio che ha inviato all'Associazione Carta di Roma, evidenzia in un post: "Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, così ricchi di partecipazione e passione. La ricerca e l'attesa di un linguaggio nuovo, di un tono pacato, di stili che facilitano una ragionevole argomentazione e non esaltano la mera contrapposizione, è oggi avvertita non solo come un'esigenza, quanto come una vera e propria sfida culturale, che riguarda il mondo della comunicazione e la società nel suo insieme. Riguarda, in particolare, la politica che, nell’affrontare fenomeni delicati e complessi, come ad esempio quello dei flussi migratori, dovrebbe essere capace di usare modalità e registri congrui, proponendo pensieri e proposte serie e costruttive, senza cedere ad ansie propagandistiche". Quindi, Fico continua: "Da presidente della Camera dei deputati non ho ho difficoltà a riconoscere che abbiamo tutti una responsabilità in questo senso. Una consapevolezza che si deve tradurre nell’impegno di proporre una comunicazione seria e onesta, dimostrando così di avere rispetto nei confronti dell’altro. E' quanto ho ribadito - conlcude la terza carica dello Stato - in questo messaggio mandato all’Associazione Carta di Roma che, oggi qui a Montecitorio, propone un prezioso momento di confronto su questi temi". (Rin)