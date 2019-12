Serbia-Italia: Amendola prosegue visita a Belgrado, oggi incontro con presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prosegue la visita avviata ieri a Belgrado. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Amendola ha incontrato ieri il ministro serbo per l'integrazione europea, Jadranka Joksimovic, la premier Ana Brnabic e il ministro degli Esteri Ivica Dacic. In un punto stampa congiunto con il ministro Joksimovic, Amendola ha dichiarato che la sua visita intende confermare il pieno sostegno dell'Italia all'integrazione nell'Unione europea della Serbia e dei paesi della regione dei Balcani occidentali. "Noi abbiamo sostenuto negli ultimi mesi a livello europeo che è stato un errore politico non aprire il negoziato con l'Albania e con la Macedonia del Nord, e continueremo a livello europeo perché questo passaggio si realizzi nel più breve tempo possibile", ha detto Amendola aggiungendo che allo stesso tempo Roma continuerà a sostenere fortemente l'integrazione della Serbia. "Già 18 su 35 capitoli sono stati aperti e bisogna continuare per realizzare questo obiettivo nel più breve tempo possibile", ha osservato il ministro. (Seb)