Russia: sondaggio Levada Center, buona disposizione verso Usa e Ue per quasi metà dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 47 per cento dei cittadini russi ha una buona disposizione nei confronti degli Stati Uniti e il 52 per cento ha un atteggiamento positivo nei confronti dell'Unione europea. E' quanto emerge da un'indagine del Levada Center condotta tra il 21 ed il 27 novembre. In base ai risultati dello studio sociologico, la percentuale di russi con una buone disposizione verso gli Stati Uniti è più che raddoppiata rispetto a maggio 2018, dal 20 al 47 per cento ed è aumentata del 5 per cento rispetto ad agosto 2019. I cittadini che dichiarano di avere una opinione positiva dell'Unione europea sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, con un aumento dal 28 al 52 per cento; il 3 per cento in più rispetto ad agosto. (Rum)