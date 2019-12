Georgia: premier Gakharia, faremo di tutto per riunificare il paese tranne la guerra

- Ogni mezzo è accettabile per riunificare la Georgia, tranne la guerra. Lo ha dichiarato il primo ministro della Georgia Giorgi Gakharia durante il suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori del 2019. Come notato da Gakharia, devono essere prese delle sagge misure per ripristinare l'integrità territoriale della Georgia. “Una cosa che dobbiamo capire è che tutto è accettabile tranne che per la guerra. La nostra politica deve essere assolutamente asettica, saggia e ogni passo dovrebbe essere focalizzato sul ripristino dell'unità del paese. Dobbiamo farlo e dobbiamo usare tutti gli strumenti tranne la guerra. Abbiamo assunto questo obbligo, dobbiamo seguirlo e portarlo a termine", ha detto Gakharia. (Res)